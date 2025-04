Recupero di edifici dismessi e nuovi insediamenti: si torna a costruire

A Certaldo si tornerà a costruire: in via Meucci, dalle ceneri dell’ ex-fonderia dismessa da decenni, sorgerà un nuovo complesso residenziale con parcheggio pubblico. E’ quel che prevede il progetto convenzionato per il recupero dell’area, che ha ricevuto il via libera in consiglio comunale il 31 marzo: con tredici voti a favore e due astensioni, è stata adottata la variante al Piano operativo comunale necessaria per poter procedere. Si tratta di un progetto portato avanti da un privato, che costruirà un complesso ad uso residenziale nella medesima zona nella quale, dal 1968 in poi, furono costruiti una serie di fabbricati ad uso industriale per l’attività di fonderia di alluminio. "L’attività produttiva risulta dismessa da oltre venti anni e gli immobili gravano in condizioni di degrado" si legge nella relazione tecnica che inquadra e presenta l’intervento di recupero. Con questa intesa fra pubblico e privato, fa sapere l’amministrazione comunale, sarà prevista sostanzialmente la costruzione di un plesso a destinazione residenziale di massimo 600 metri quadrati (come superficie edificabile) in un’area che ne supera i 2mila. Il soggetto privato dovrà presentare inoltre la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione del posteggio pubblico: il progetto prevede sotto questo aspetto uno spazio di circa dieci posti auto, di cui uno per disabili, separati dalla viabilità su via Meucci da una fascia verde alberata.

"Con questa iniziativa – ha confermato il sindaco Giovanni Campatelli a tal proposito – sarà recuperata e valorizzata una zona dismessa, per un piano che prevede anche la realizzazione di un parcheggio a disposizione della cittadinanza. Il consiglio comunale ha dato parere favorevole, adesso restano i passaggi successivi da compiere e da formalizzare". Non si è trattato dell’unico progetto convenzionato discusso in consiglio nei giorni scorsi: nella stessa seduta, è stato votato il via libera per un nuovo edificio (da 250 metri quadrati) che sarà realizzato in località Mocarelli di Montebello, nei pressi della Provinciale 125. Ed anche in questo caso, i consiglieri comunali si sono espressi positivamente. E’ quindi ufficiale, come detto: a Certaldo, si torna a costruire.