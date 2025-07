Piazza Boccaccio, è quasi finita. Ultime rifiniture dopo Mercantia

Piazza Boccaccio sarà inaugurata domani, alle 19. Lo ha fatto sapere il Comune, annunciando la cerimonia d’inaugurazione ed invitando la cittadinanza. Il cantiere del centro urbano, stando a quanto si apprende, non è ancora stato del tutto ultimato: restano alcune rifiniture da completare in via 2 Giugno, con la giunta Campatelli che ha rinnovato la volontà di non concedere ulteriori proroghe dopo l’ultima scaduta proprio lunedì. Un ultimo sopralluogo tra i dirigenti della ditta appaltatrice ed i tecnici comunali sarebbe stato tra l’altro effettuato proprio ieri, per valutare lo stato d’avanzamento del cantiere. I lavori sulla piazza sono ad ogni modo terminati: riguardo e ultimissime operazioni, il Comune punta a mettere in sicurezza l’area (in modo da poterne garantire la fruibilità) per poi far sì che la ditta provveda all’ultima tranche di lavori subito dopo la fine della prossima edizione di Mercantia. Anche facendo scattare le penali previste dal contratto, se necessario: ogni ulteriore giorno di lavoro oltre il termine scaduto il 30 giugno potrebbe costare all’impresa edile più di 2mila euro. Se ne riparlerà comunque dopo il 20 luglio, quando finirà Mercantia: l’attenzione andrà adesso alla giornata di giovedì, nella cornice di "Mise in Festa" che si terrà in piazza Boccaccio. Alle 18 ci sarà la messa, a seguire l’esibizione delle scuole di danze e delle ginnaste, laboratori per bambini e nozioni di primo soccorso dispensate dai volontari della Misericordia. Sino al momento-clou, al quale potrebbe essere presente anche il governatore Eugenio Giani: alle 19, la "nuova" piazza Boccaccio sarà ufficialmente inaugurata. "L’obiettivo più volte indicato era quello di far sì che la piazza fosse pronta per la festa patronale – ha confermato il sindaco Giovanni Campatelli – e così è stato: al netto delle proroghe dei mesi scorsi e della variante, il lavoro può considerarsi concluso".