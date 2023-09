“Ponzano, la sorgente dell’Arno”. Un altro tubo rotto, la polemica dei cittadini

Empoli, 11 settembre 2023 – Il cartello si trova lungo via dei Cappuccini, a Ponzano, a due passi dalla stazione ferroviaria. L’ennesima perdita d’acqua in città ha acceso la fantasia di alcuni cittadini, che davanti a quello che probabilmente è un tubo rotto nel sottosuolo hanno pensato bene di appendere un cartello: “Ponzano, la sorgente dell’Arno”. E c’è pure l’altimetria: 28 metri sul livello del mare.

Non è la prima volta che arrivano segnalazioni di questo genere riguardo a perdite d’acqua in città, ma quello delle tubature vetuste e sottoposte a rotture è un tema di cui si dibatte da tempo. Durante l’ultima estate non ci sono stati grossi problemi di siccità, ma il tema è comunque attuale. E la quantità d’acqua che si vede sgorgare dalla perdita in via dei Cappuccini è ingente.