Perdita d’acqua, strada allagata Cittadini infuriati: "Uno spreco" Acque assicura a breve l’intervento

"Dal 4 giugno continua a uscire acqua copiosamente. Abbiamo fatto diverse segnalazioni, ma ancora non c’è stato alcun intervento". Siamo in via dei Lanzi, a Sovigliana, nel comune di Vinci, all’altezza dei civici 30-33, dove da un paio di settimane è presente una grossa perdita d’acqua. "Ci abitano diverse famiglie lungo la via – spiega uno dei residenti – e da una quindicina di giorni assistiamo a questo enorme spreco d’acqua. Possibile che non si possa fermare? I primi giorni era una perdita piccola, ma con il passare del tempo è diventata enorme. Ci ripetono di non sprecare l’acqua, di farne un uso attento, soprattutto d’estate, e poi ci troviamo sotto casa uno scempio del genere. Senza contare – aggiunge il cittadino – che tutta questa acqua per strada rappresenta un pericolo per chi si trova a transitare in bici o a piedi".

Acque Spa, il gestore del servizio idrico che si occupa della manutenzione della rete, è a conoscenza del problema. "Entro martedì verrà riparata", assicurano da Acque, che spiega come questo sia uno dei periodi più critici dell’anno, a causa delle alte temperature e di una maggiore pressione nelle tubature. "Tutti i giorni ci sono perdite sulla rete e giustamente i cittadini se ne lamentano. Le perdite – spiegano da Acque – vengono riparate con un ordine di priorità. Il protocollo d’intervento è rodato: una volta giunta la segnalazione (da un cittadino, da un ente, dai propri operativi), la perdita nel giro di poche ore è oggetto di un sopralluogo per stabilire l’entità del guasto. La valutazione viene effettuata sulla base di vari parametri indicatori: potenziali rischi a cose o persone, interruzione dell’erogazione idrica presso le utenze, volume di acqua dispersa, etc. Poi la riparazione viene inserita nel crono-programma di interventi che tiene di conto del livello di priorità e del grado di urgenza. Un po’ come il triage al pronto soccorso, con l’assegnazione dei differenti codici ai pazienti in attesa". Acque comunque ringrazia per tutte le segnalazioni "perché sono davvero fondamentali, ma tutto – aggiunge – deve essere rapportato ai milioni e milioni di litri d’acqua che ogni giorno circolano nella rete (la nostra è di oltre 6mila chilometri). L’impegno comunque è costante nella riduzione delle perdite: infatti solo negli ultimi 5 anni le abbiamo ridotte del 20 per cento".