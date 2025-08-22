Ordigno bellico, Empoli si prepara all’evacuazione di massa: nuovi volantini informativi

Empoli, 22 agosto 2025 – Poco più di due settimane. Empoli si prepara a una giornata delicata: domenica 7 settembre scatterà l’operazione di evacuazione necessaria alla bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in piazza Guido Guerra, all’interno del cantiere del teatro Il Ferruccio. Un’operazione che coinvolgerà circa 5mila persone (3.800 residenti a Empoli e 1.200 su Vinci) e per la quale il Comune, insieme alla Protezione Civile, sta preparando una capillare campagna di informazione. Un lavoro reso ancora più importante dopo la comparsa di volantini falsi.

Per aiutare i cittadini della “zona rossa” – un’area di 468 metri di raggio tra i Comuni di Empoli e Vinci – è stata attivata una sezione dedicata sul sito del Comune di Empoli (https://ordigno2025.comune.empoli.fi.it/), disponibile anche in più lingue (tra le quali rumeno, georgiano, urdu, albanese e cinese) così da raggiungere tutte le comunità interessate. Le istruzioni ufficiali sono contenute in un volantino distribuito casa per casa dai volontari di Misericordia, Pubbliche Assistenze Riunite, Croce Rossa e Scuola Italiana Cani Salvataggio. Nel Comune di Vinci la consegna è stata già completata, nei prossimi giorni partirà una nuova distribuzione, in modo che tutti abbiano a disposizione indicazioni chiare e aggiornate. La mattina dell’operazione l’accesso alla zona rossa sarà interdetto dalle 7. I residenti dovranno completare l’evacuazione entro le 9, lasciando libere strade, abitazioni e veicoli. Nella stessa fascia oraria saranno sospese tutte le attività – commerciali, sportive, religiose – mentre pedoni e automobilisti potranno tornare a circolare solo a conclusione delle operazioni. L’ordigno sarà fatto brillare in sicurezza a Calenzano; il rientro nelle abitazioni sarà annunciato tramite segnali acustici, comunicazioni social e con la riapertura delle strade. Per chi non potrà trovare un’autonoma sistemazione, sono previste aree di accoglienza a Empoli nella palestra della scuola “Busoni” e a Vinci nel palazzetto dello sport “Falcone e Borsellino“. Particolare attenzione sarà rivolta a persone fragili e con esigenze sanitarie, che verranno prese in carico fin da subito da Protezione Civile e Servizi socio-sanitari. Per informazioni, oltre alla pagina web, i cittadini possono contattare il Comune di Empoli allo 0571 757535 (lunedì-venerdì 7.30-19, sabato 8-13) o scrivere a [email protected]. Il Comune di Vinci risponde allo 0571 933298 (lunedì-venerdì 9-13, martedì e giovedì anche 15-17) o via mail a [email protected].