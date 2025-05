Omaggio al genio visionario di Lynch

Il Culturale Cineclub Empolese dedica una rassegna speciale a David Lynch, uno dei cineasti più visionari del nostro tempo. Un’occasione per riscoprire, sul grande schermo del Cinema Teatro Excelsior di Empoli, il linguaggio unico di un autore capace di trasformare l’inconscio in immagine e il mistero in racconto.

La rassegna si apre oggi, 13 maggio, in concomitanza con il Festival di Cannes, con “Cuore selvaggio“ (1990), Palma d’Oro proprio sulla Croisette. Un film ribelle, con Nicolas Cage e Laura Dern, che mescola romanticismo, violenza e atmosfere pop.

Il 28 maggio sarà proiettato “Eraserhead“ (1977), l’esordio in bianco e nero che ha reso Lynch un’icona del cinema sperimentale. Il 17 giugno toccherà a “The Elephant Man“ (1980), struggente storia vera interpretata magistralmente da John Hurt e Anthony Hopkins. Lo stesso giorno, alle 17.30, il critico Marco Luceri guiderà il pubblico in una lezione sul cinema lynchiano, offrendo una lettura approfondita e appassionata dell’opera del regista.

Dopo la pausa estiva, il 16 settembre chiuderà la rassegna “Velluto blu“ (1986), capolavoro disturbante che esplora il lato oscuro della provincia americana. Le proiezioni si terranno alle 21.15. Un invito a perdersi e ritrovarsi nel sogno inquieto di Lynch.