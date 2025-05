Festival Leggenda. Distesa infinita di... "Mani"

"Mani" che raccontano, disegnano, sfogliano, accarezzano storie. Mani (questo il tema dell’ottava edizione della manifestazione) che applaudono alla buona riuscita di Leggenda. Il Festival della Lettura e dell’Ascolto per under 16, da venerdì a domenica ha trasformato Empoli in una grande biblioteca diffusa, tra piazze, vicoli, chiostri e librerie. Un successo da tutto esaurito confermato dai numeri, a dimostrazione di un entusiasmo crescente verso un evento ormai diventato riferimento nazionale.

In tre giorni sono stati 112 gli appuntamenti complessivi: 29 eventi dedicati alle scuole, con la partecipazione di 57 classi – dalla scuola dell’infanzia fino al biennio delle superiori – e 83 incontri aperti al pubblico. Tutti gratuiti. E ancora 32 autrici e autori, sei compagnie teatrali, sei attrici e centinaia di bambini e famiglie coinvolti in spettacoli, laboratori, presentazioni, corsi, mostre e attività per tutti i gusti e le età. Importanti anche i riconoscimenti: Leggenda 2025 ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura Mic e la media partnership con Rai Kids. Tra i momenti iconici, l’arrivo di Geronimo Stilton – che ha festeggiato con i fan i suoi 25 anni di avventure editoriali – e della sorella Tea, in piazza Farinata degli Uberti diventata poi teatro di una memorabile Battaglia dei Cuscini.

"Abbiamo visto una città viva e partecipe, bambine e bambini felici, famiglie e persone di tutte le età pronte a farsi coinvolgere dalle storie, dalla bellezza della lettura, dalla magia del teatro, dalla gioia di condividere qualcosa di importante – ha commentato Silvia D’Achille, direttrice artistica del Festival –. Questo ci dà la forza di perseverare in questa direzione". Avanti tutta verso l’edizione 2026. Prima però il gran finale di questa primavera, fissato dal 31 maggio al 2 giugno con Ludicomix, la storica fiera del fumetto e della cultura pop, che quest’anno spegne venti candeline. Un altro appuntamento da non perdere, tra giochi, fumetti e creatività. Perché a Empoli, la cultura è una festa continua.