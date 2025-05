Quando la musica è inclusione e solidarietà

EMPOLIMusica, inclusione e solidarietà. Musica che unisce, emoziona e fa del bene. Sabato pomeriggio, alle 16, il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze sarà il palcoscenico di un concerto benefico di musica classica nell’ambito dell’iniziativa no-profit "Leonardo 4 Children 2025: Climate, Equality & Peace". Un evento promosso dalla fondazione "Carano 4 Children" in collaborazione con l’orchestra empolese "Il Contrappunto". Il pubblico potrà immergersi in un repertorio raffinato che spazierà da Mozart a Haydn, fino a una composizione originale, "La farfalla e la candela", firmata da Andrea Mura. Proprio Mura, fondatore e vicepresidente de "Il Contrappunto", affetto da tetraparesi spastica infantile, dirigerà l’orchestra affiancato dal direttore artistico Damiano Tognetti. La sua presenza testimonia la potenza della musica come strumento di inclusione e superamento delle barriere. L’orchestra empolese "Il Contrappunto", nata con l’obiettivo di fondere arte e valori sociali, è da sempre impegnata nella promozione della cultura dell’inclusione attraverso la musica.Questa, un’occasione in più per tendere la mano al prossimo nel segno della musica. Il ricavato del concerto infatti sarà interamente devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per sostenere progetti legati allo sviluppo delle capacità artistiche e scientifiche dei piccoli pazienti, tra cui l’attività "Leonardo 4 Children". La giornata di sabato prevede anche un appuntamento pensato per i più piccoli: alle 10.30 al Museo Galileo si terrà il laboratorio "Labirinto e quiz sulla natura". Un’attività coinvolgente per bambini dai 6 ai 12 anni, con giochi e domande su natura e sostenibilità. Un pomeriggio di musica e solidarietà, che unisce bellezza e impegno per un futuro più inclusivo. Per info e biglietti, scrivere via e-mail all’indirizzo [email protected].