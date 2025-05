Festa del vino, pronti al via. Polemica su stand israeliano

"L’associazione Amici di Israele di Firenze ha appreso con stupore l’iniziativa di qualcuno che in rete sta facendo girare l’appello al sindaco di Montespertoli di annullare la 67esima Festa del vino perché ha come protagonista a giugno il vino prodotto in Israele e precisamente a HaRamat Neghev". È la presa di posizione del presidente Kishore Bombaci, che ha così replicato all’iniziativa partita sui social nelle scorse ore, non risparmiando una nota di disappunto. "Una richiesta peraltro fatta propria dalla sinistra e ripresa dal Comitato Empoli per la Pace che si sostanzia in un tentativo di boicottaggio commerciale a danno di Israele. Gli estensori dell’appello – ha commentato Bombaci – con il pretesto della tutela del popolo palestinese si accodano alla propaganda tipica dei ’pro-Pal’, invocando addirittura l’annullamento di eventi che niente hanno a che vedere c con la politica internazionale . Così si nasconde una ostilità inaccettabile nei confronti di Israele e dei suoi prodotti". E su queste basi, Bombaci ha fatto sapere di aver scritto a Alessio Mugnaini per chiedergli di confermare l’evento. "Dobbiamo opporci a questa deriva che ha come effetto quello di alimentare l’odio nei confronti dello Stato di Israele e perciò – conclude Bombaci – abbiamo inviato una lettera al sindaco di Montespertoli affinché confermi una iniziativa importante per il territorio".