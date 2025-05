La nuova via Porta Raimonda: "Bella pavimentazione in pietra. Altro passo avanti per la città"

Ancora un’opera pubblica arrivata all’obiettivo. Una nuova inaugurazione per il centro di Fucecchio, in cui proseguono a ritmo serrato i lavori di rigenerazione urbana realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di via Porta Raimonda, inaugurata ieri, sabato scorso, alla presenza della sindaca Emma Donnini e della giunta comunale. L’intervento, inserito nel bando “Rigenerazione urbana“ e, nello specifico, nel lotto che comprende anche la ricostruzione delle scarelle di via Sant’Antonio e la riqualificazione di piazza Bracci, piazza La Vergine, piazza Vittorio Veneto, piazza Lavagnini e via Sbrilli, ha permesso di realizzare una nuova pavimentazione in pietra. "Un’altra opera che concorre a rinnovare il volto della nostra città – spiega la sindaca Emma Donnini –, resa possibile grazie alla capacità dell’amministrazione comunale di intercettare i fondi del Pnrr. Dopo gli interventi su corso Matteotti, piazza La Vergine e piazza Amendola, con via Porta Raimonda andiamo a concludere la riqualificazione della parte bassa del centro del paese, consegnandolo alla cittadinanza in una veste più bella e moderna che potrà essere vissuta a pieno già in occasione degli eventi della settimana del Palio, che permetteranno all’intera comunità di tornare a vivere questi spazi di incontro e socialità". Tutti interventi per migliorare la qualità delle strutture pubbliche nel territorio".

Con i fondi Pnrr in città e sul territorio è in corso una grande campagna di opere pubbliche. Va ricordato anche che proprio con il Pnrr il Comune sta lavorando al polo dell’infanzia di via Foscolo e alla nuova scuola dell’infanzia di Vedute, Il primo progetto relativo al plesso di via Foscolo, dal costo complessivo di oltre 6 milioni di euro, darà vita ad una nuova struttura composta da tre edifici moderni e funzionali. Il nido comunale “La gabbianella“ sarà ampliato, mentre al posto dell’attuale scuola dell’infanzia “Il grillo parlante” ne sarà costruita una completamente nuova.

Il secondo intervento relativo alla scuola dell’infanzia “La casetta nel bosco“ di Vedute, dal costo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, permetterà di costruire un plesso scolastico nuovo e perfettamente integrato con la natura, realizzato utilizzando sistemi, materiali ed impianti completamento a impatto zero sull’ambiente.