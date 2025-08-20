Offerte di lavoro locali. Meccanici e autisti fra i profili più richiesti

In un mercato del lavoro in continua evoluzione, il territorio dell’Empolese-Valdelsa conferma la propria dinamicità offrendo numerose opportunità di inserimento professionale. Sono diverse le posizioni attualmente disponibili con contratti a tempo determinato, apprendistato o tirocinio, rivolte a profili tecnici, operativi o amministrativi. Tra le figure più richieste spiccano i meccanici riparatori di veicoli, per officine con sede a Montelupo Fiorentino, dove sono richieste conoscenze informatiche e patente B. Sempre a Montelupo, è attivo un contratto per operaio meccanico addetto alla produzione di fustelle, e per un apprendista assistente meccanico nel settore del noleggio mezzi, figura che si occuperà del controllo, manutenzione e gestione ordinaria degli strumenti.

Nella zona industriale di Vinci, si ricercano diverse figure in ambito carpenteria metallica: operai esperti e apprendisti, oltre a tirocinanti. Le mansioni comprendono la preparazione e il montaggio di strutture in metallo come cancelli, telai e infissi. Previsti contratti a tempo determinato full time, con orari 8-13 e 14-17. Sempre a Vinci, si cerca personale per il confezionamento e la cucitura di calzature, con esperienza nel settore e disponibilità a lavorare part-time. Rilevante anche la richiesta di magazzinieri e addetti alla movimentazione merci, con posizioni aperte a Fucecchio e Vinci. Tra le competenze richieste ai candidati, l’utilizzo di strumenti informatici di base e, in alcuni casi, essere in possesso del patentino per il muletto. Le mansioni includono carico/scarico, spunta documenti e approntamento delle merci. Le posizioni sono part-time.

Ampia la richiesta anche per profili nel settore pulizie e manutenzione del verde. A Cerreto Guidi sono ricercati addetti alle pulizie per strutture ricettive e per la manutenzione degli spazi esterni. I contratti proposti sono part-time o full time, con flessibilità sugli orari. Sempre a Cerreto Guidi, spiccano due offerte per addetti alla trasformazione delle olive, mansioni che includono il controllo del processo di lavorazione e l’uso di PC e muletti. L’esperienza pregressa e l’HACCP in corso di validità rappresentano titoli preferenziali.

Il settore agroalimentare offre anche un’opportunità per aiuto cantinieri a Montespertoli, impegnati nelle fasi di vinificazione e maturazione del vino. La figura dovrà occuparsi della pulizia attrezzature, lavorazione delle uve e operazioni di affinamento. Per chi cerca esperienze nel settore turistico o della ristorazione, si segnalano numerose posizioni: a Certaldo si cercano addetti alle colazioni in agriturismo (part-time mattutino) e tirocinanti in segreteria, con competenze informatiche e diploma, preferibilmente in ragioneria. A Montaione sono invece disponibili contratti per aiuto cuochi, con prospettiva di inserimento stabile e possibilità di alloggio aziendale, e per un addetto alle manutenzioni per agriturismo, con competenze elettriche e idrauliche.

Tra le altre offerte attive, a Gambassi Terme si seleziona un carrellista per il trasporto di materiali in ambito produttivo, e un idraulico con contratto in apprendistato. Non mancano le richieste nel commercio: a Empoli è aperta una posizione per addetto/a alle vendite, che prevede turni anche nel fine settimana, e una per manovale edile, destinata a persone con buona manualità, conoscenza della lingua italiana e capacità di lavorare in squadra. A Castelfiorentino si ricerca un addetto alla cucitura in serie su tessuto, mentre a Montaione si seleziona un manutentore con competenze sugli impianti elettrici e idraulici, per la stagione turistica in corso.

Per candidarsi o avere maggiori informazioni, è possibile accedere al portale di Toscana Lavoro, raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana.