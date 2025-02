Nasce il Consorzio Net4Work: avrà sede ad Empoli

Firenze, 1 febbraio 2025 - È nato “Net4Work”, Consorzio con sede a Empoli (Firenze) che consolida la partnership per la sostenibilità tra due storiche cooperative: ATI, cooperativa di servizi con sede legale a Castelfiorentino (Firenze) e operativa in Toscana, in Liguria, Calabria e Campania e Sardegna, e Archimede, cooperativa sociale che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con sede legale a Scarperia e San Piero (Firenze) e presente in Toscana, Liguria e Sardegna.

Partnership sostenibile tra cooperative storiche

Le due cooperative, entrambe con un’esperienza pluridecennale, sviluppano complessivamente un volume di affari annuo di 50 milioni di euro in servizi di utilità collettiva, che vanno dalla raccolta differenziata alla tutela ambientale, dalla logistica sanitaria al confezionamento conto terzi.

Occupano 900 persone, di cui 130 afferenti alle fasce deboli della popolazione.

Hanno avviato oltre 700 percorsi di inserimento lavorativo.

Già da alcuni anni hanno dato vita a una rete di imprese: ora questa collaborazione vede un ulteriore consolidamento attraverso la costituzione di “Net4Work”.

Impegno e obiettivi del Consorzio

“Il nostro obiettivo - afferma la presidente del Consorzio “Net4Work” Verusca Valdambrini - è quello di contribuire in modo rinnovato al tessuto economico e sociale dei territori in cui operiamo, unendo competenza e impegno sociale per offrire soluzioni integrate e sostenibili a enti pubblici, imprese e comunità locali”.

Il Consorzio si è presentato ufficialmente ieri sera allo Spazio Reale di San Donnino (Campi Bisenzio) con l’evento Next.