Si scontra in motorino con un’auto e muore a 16 anni, terribile incidente

Certaldo (Firenze), 2 ottobre 2024 – Un terribile incidente è costato la vita ad un ragazzo di 16 anni. E’ successo nella tarda serata di ieri a Certaldo, in via Marco Polo. Per cause ancora da chiarire, il mezzo a due ruote sul quale viaggiava si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza da 21 anni.

Un mazzo di fiori sul luogo della tragedia (Foto Tommaso Gasperini/Germogli)

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri. A loro spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto. Si sa soltanto che l’impatto è stato tremendo. Il 16enne è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli, ma è morto nella notte per le conseguenze delle ferite riportate. Ferita in maniera non grave la conducente dell’auto.

Non è il primo incidente mortale che capita in questi giorni. La settimana scorsa, un ragazzo di 19 anni è morto per uno scontro analogo a Scandicci.