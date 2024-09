Muore nell’incidente, scontro tra moto e auto a Sovicille

Sovicille (Siena), 29 settembre 2024 – Un’altra tragedia in strada. E' successa intorno alle 15:30 sulla strada provinciale 37 a Sovicille.

Una moto e un’auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ancora non è chiara la dinamica.

Purtroppo però nello schianto un uomo di 72 anni è morto.

Lanciato l’allarme al 118, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori con un’automedica di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Siena e le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Purtroppo però quando i soccorritori sono arrivati nel luogo dell’incidente non c’è stato nulla da fare: il 72enne era già deceduto.