Tragedia sul lavoro, si ferisce con la motosega e muore dissanguato

Gambassi Terme (Firenze), 25 marzo 2024 – Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Gambassi Terme, lungo la Sp4 Volterrana. A perdere la vita è stato un uomo di 59 anni, originario di Firenze, rimasto vittima di un incidente con la motosega mentre stava potando degli ulivi.

Toccherà ai carabinieri, intervenuti con i sanitari del 118 e la medicina del lavoro, chiarire l’esatta dinamica, ma in base ad una prima ipotesi l’uomo potrebbe essere caduto dalla scala mentre stava lavorando su una pianta. La motosega ancora in azione lo avrebbe quindi ferito gravemente all’altezza dell’ascella sinistra.

L’uomo ha perso molto sangue, ma in un primo momento è rimasto cosciente. Ed è stato proprio lui, che in quel momento era da solo, ad allertare i soccorsi. E’ stato quindi prontamente trasportato a Careggi con l’elisoccorso, ma la grande quantità di sangue perso gli è poi risultata fatale.

Adesso si indaga per capire se l’attività che stava svolgendo fosse in regola e se soprattutto fosse dipendente di una ditta. L’uomo avrebbe infatti perso la vita su un terreno che non è di sua proprietà.