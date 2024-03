Ferito al braccio con una motosega, grave emorragia. Trasportato a Careggi con Pegaso

Gambassi Terme (Firenze), 25 marzo 2024 – Si è fatto male con la sua motosega mentre stava potando degli alberi all’interno di un’oliveta, riportando un trauma piuttosto importante. Un uomo di 60 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio a Gambassi Terme ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Careggi.

Non è ancora chiaro come abbia fatto a provocarsi la lesione al braccio con conseguente emorragia: le cause sono ancora in corso di accertamento. L’uomo era da solo ed ha riportato una ferita vistosa sotto l’ascella sinistra, ma è sempre rimasto cosciente: è stato proprio lui ad allertare i soccorsi.

In base a quanto appreso, stava lavorando all’interno di un terreno che non risulta di sua proprietà: la medicina del lavoro sta effettuando accertamenti per capire se fosse dipendente di qualche ditta o se stesse operando in proprio.