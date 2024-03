Incidente sul lavoro, ferito operaio di 32 anni

Arezzo, 25 marzo 2024 – Intervento dei sanitari dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est stamani, poco dopo le 8, per un incidente sul lavoro a Viciomaggio, nel comune di Civitella in Valdichiana ( Arezzo).

Per cause in corso di accertamento, è rimasto ferito un operaio di 32 anni trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti un'auto infermierizzata di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo e il personale del dipartimento di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl Toscana sud est.