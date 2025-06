Montespertoli (Firenze), 13 giugno 2025 – Paura ieri sera (12 giugno) in via Aldo Moro. Una donna italiana di 72 anni è caduta mentre scendeva una scalinata, riportando un grave trauma cranico. Immediata la chiamata al 118 che inviato sul posto ambulanza e automedica. Prestate le prime cure, il personale l'ha trasportata al San Giuseppe in codice rosso.

Giusto un paio di giorni fa un episodio simile è costato la vita a un 61enne caduto dalle scale della propria abitazione a Cerreto Guidi.