"Microcredito e sostegno al mutuo"

EMPOLILa sostenibilità come scelta etica d’impresa, integrata nel modello di business e nei servizi offerti. L’impegno costante perseguito da Var Group ha portato a raggiungere primi, importanti risultati. Privilegiare energia certificata da fonti rinnovabili, che nel 2024 è arrivata a pesare per il 76%, ha permesso di evitare l’immissione di oltre 1.183 tonnellate di CO2eq nell’atmosfera. Var Group promuove inoltre un ambiente di lavoro sostenibile e inclusivo, investendo nel benessere dei dipendenti, nella formazione e nella parità di genere. Con il 98% di contratti a tempo indeterminato e un numero di donne superiore alla media del settore ICT l’azienda punta su welfare, work-life balance e sviluppo professionale. Tra le misure a supporto della genitorialità ci sono i contributi per baby-sitting, asilo nido aziendale e campi estivi. Il benessere è incentivato con flexible benefits per spese alimentari, sportive e culturali, consulenze nutrizionali e pacchetti salute. Anche la formazione è un pilastro strategico: solo nell’ultimo anno sono state erogate 63.233 ore di formazione. Var Group ha anche introdotto percorsi di welfare che tenessero conto dei bisogni delle diverse generazioni di dipendenti: sportello psicologico gratuito, microcredito aziendale, sostegno per l’apertura del mutuo agli under 35, smart working e gestione digitale delle ferie.