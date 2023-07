Michele Fedeli, morto sulla Futa: “Il grande dolore di Montaione”

Montaione (Firenze), 23 luglio 2023 – E’ grande il dolore a Montaione per la morte di Michele Fedeli, 49 anni. E’ uno dei due motociclisti, l’altro è Andrea Vitiello, 50 anni, che si sono scontrati tra di loro frontalmente sul passo della Futa, sul territorio comunale di Firenzuola. Stavano entrambi percorrendo la strada nei due sensi differenti in una domenica di svago con le loro due ruote. Erano entrambi molto appassionati. Michele Fedeli lascia due figlie in giovane età.

«Un dolore enorme che colpisce la nostra comunità. Una disgrazia che non si può nemmeno quantificare. Faccio le mie più sentite condoglianza alla famiglia». Sono parole piene di sgomento quelle di Paolo Pomponi, sindaco di Montaione, addolorato per la morte di Michele Fedeli.

"Sono notizie – dice il primo cittadino – che tolgono il respiro, che lasciano interdetti, che fanno riflettere quanto siamo fragili e in balia di un destino a volte crudele. Un abbraccio particolare va alle due giovanissime figlie del nostro concittadino; tutta la nostra comunità partecipa al loro grandissimo dolore”.