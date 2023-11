La piccola Martina morta a 5 anni. Il suo ritratto per sempre nelle vetrate della chiesa

Firenze, 15 novembre 2023 – “Io non so dove vanno le persone quando muoiono – è scritto nel Piccolo Principe – Ma so dove restano”. La piccola Martina Mariotti è volata in cielo, e per sempre resterà nel cuore di tutti coloro l’hanno conosciuta, ma da oggi il suo volto fa capolino anche dalla vetrata della sua chiesa.

Era la fine di gennaio del 2018 quando la comunità diceva addio alla piccola, uccisa da un nemico silenzioso, cresciuto con lei, all’insaputa di tutti. Una malformazione cardiaca congenita preesistente che ha trovato un alleato ‘killer’ nel virus Ah1n1. La piccola Martina avrebbe compiuto sei anni ad aprile, invece si è spenta prematuramente all’ospedale San Giuseppe di Empoli, soffocata per sempre da un malore improvviso.

È stato uno strazio per tutti la sua perdita, per babbo Leonardo e mamma Marzia, per i parenti e i tanti amici, e per una comunità intera, quella di Lazzeretto dove viveva Martina. La veglia di preghiera per lei, così come il suo funerale, sono state tanto partecipate che molte persone erano rimaste in strada, perché non bastavano gli spazi per accogliere tutti i presenti. Ora però, entrando in chiesa, si potrà trovare il volto della piccola guardando le vetrate della chiesa di Lazzeretto.

“Sono state inaugurate le nuove 5 vetrate artistiche della nostra chiesa – scrive il padre di Martina su Facebook – Alcune settimane fa Padre Antonio ci comunicò la sua idea di inserire una piccola immagine di Martina in una delle vetrate spiegandoci come lei adesso non può che essere li, con i santi davanti a Dio. Sicuramente è così, anche se in noi il suo ricordo è ancora molto terreno. Ringraziamo Padre Antonio per il suo gesto cosi affettuoso e profondo, sicuramente ci aiuterà. Martina è rappresentata nella vetrata alla destra dell'altare insieme a San Giuseppe”.

E sui social sono arrivati tanti commenti di chi ha accolto con commozione questa iniziativa: “Piccolo angioletto - scrive Adriano - sempre con noi e nei nostri cuori. Non dimenticherò mai i palloncini che volarono in cielo quel giorno...”. L’apprezzamento di questo gesto è nelle tante emoticon a cuore che affollano il post col quale babbo di Martina ha diffuso la notizia. “Un'idea piena di sentimento – scrive Elena - e una realizzazione delicatissima, toccante, profonda”. Maurizio Costanzo