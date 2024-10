Nonna Silvi in mezzo al disastro: “Un camion di pane sott’acqua. Qui le strade sembrano laghi”

Empolese Valdelsa, 18 ottobre 2024 – “E’ il nostro lavoro che si ferma”. Voce rotta e occhi increduli di fronte alla distesa di acqua che ha invaso la vecchia strada 429 a Petrazzi, frazione nel comune di Castelfiorentino. Silvana Bini, conosciuta da migliaia di follower come Nonna Silvi vede e racconta in prima persona la condizione in cui la sua terra è ridotta dopo il maltempo che il 17 ottobre ha battuto forte nell’Empolese Valdelsa.

Salvataggi dopo gli allagamenti a Petrazzi, frazione nel comune di Castelfiorentino (Gasperini/Fotocronache Germogli)

Quello che scorge dall’auto è sui suoi profili social: “Sono mesi che dico di ripulire le fogne ma nessuno mi ha ascoltato, mi ci sono finita la voce ma niente. E ora? Chi ci assiste? – dice Silvana nel video mentre si avventura in quella strada che percorre ogni giorno ma che oggi è diventata un lago – Siamo tutta gente che lavora, guardate che schifo: lassù c’è il nostro camion pieno di pane, è sotto l’acqua”. Difficile trattenere le lacrime con davanti i resti del disastro. “Ci sono le zone industriali qui, il nostro comune cosa ha fatto? I fossi qui non sono mai stati puliti”. Sconforto, ma anche una grande reattività che da sempre, e chi la segue lo sa, contraddistingue Silvana: “Se stanotte piove che succede? Si chiude il magazzino? Andiamo a sistemare un po’ di roba”.

Elena Marmugi