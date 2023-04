Luigi Serrao: morto nell’incidente di Montelupo, chi era la vittima

Montelupo Fiorentino (Firenze), 29 aprile 2023 – La tragedia è accaduta in pochi secondi: la moto e l’auto si sono scontrate sulla provinciale.

L'incidente, cosa è accaduto

Un impatto devastante in cui è morto Luigi Serrao, 42 anni. Lavorava nel campo dell'edilizia. La sua due ruote e un suv compatto bianco sono rimaste a lungo sulla strada per permettere alla Polizia Municipale di svolgere i rilievi e capire la dinamica.

Tutto è avvenuto nella mattina di sabato 29 aprile sulla Tosco Romagnola proprio all'altezza di Montelupo, in un tratto in rettilineo. La moto scura di Serrao e l’auto sono finite una contro l’altra, per cause adesso al vaglio della Polizia Municipale.

Aveva piovuto nella zona e l’asfalto era leggermente viscido e si cercherà di capire se questo ha avuto un ruolo nell’incidente. Subito dopo lo scontro diversi automobilisti che passavano hanno dato l’allarme al 118. Sono arrivati le ambulanze e l’elicottero Pegaso. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate.

Serrao era appunto attivo nel campo dell’edilizia. Era residente a Montelupo Fiorentino ed era originario di Napoli. Un aprile maledetto sulle strade dell’Empolese Valdelsa. Il 18 aprile era morta la 24enne Silvia Verdiani: il decesso è avvenuto dopo un incidente frontale tra l’auto della giovane e un camion sulla 429, al confine tra l’Empolese Valdelsa e la provincia di Pisa.