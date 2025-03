Lo sportello digitale piace ai cittadini

Il Punto Digitale Facile di Sovigliana, aperto lo scorso novembre, ha sin qui effettuato 225 facilitazioni: fra le altre cose, l’ufficio ha aiutato 50 cittadini ad attivare lo Spid, assistito 65 utenti per i servizi erogati dall’Inps (come la consultazione dei cedolini pensionistici, la richiesta di bonus vari o della carta europea della disabilità) e attivato 35 Carte di identità elettroniche. Lo ha fatto sapere il Comune di Vinci, tracciando un primo bilancio del progetto che si pone l’obiettivo di assistere il cittadino (soprattutto quello meno avvezzo all’utilizzo della tecnologia) nella fruizione dei servizi online della pubblica amministrazione. Lo sportello in questione, finanziato dalla Regione Toscana, è curato dal Centro L.I.F.E. ed è patrocinato dal Comune di Vinci: si trova nei locali dello Spi-Cgil (viale Togliatti 190). E’ disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì ed il giovedì sarà aperto anche di pomeriggio (dalle 15 alle 17). È possibile contattare l’ufficio allo 0571.902671.