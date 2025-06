L’impennata delle case in affitto: "Il prezzo più alto degli ultimi anni"

L’affitto pesa sempre di più. A fronte di stipendi rimasti pressoché stabili negli ultimi anni: se si considera che uno stipendio medio netto mensile nella nostra provincia si aggira intorno ai 1200-1300 euro al mese e che l’affitto per un appartamento di 60-70 mq si aggira intorno ai 600 euro al mese, si capisce molto bene quanto possa incidere la spesa dell’affitto nelle tasche di una famiglia. Il caro locazione è un tema che riguarda tutto il Paese. A Fucecchio, proprio nelle ultime settimane, secondo i dati di Immobiliare.it, si è raggiunta la cifra massima in due anni. A maggio per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 9,45 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 6,78% rispetto a maggio 2024 (8,85 mensili al mq). Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel mese proprio con quest’ultima rilevazione. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato dicembre 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 7,94 euro al mese per metro quadro.

Per una casa di 60-70 mq quadrati l’aumento della richiesta di canone supera i 100 euro rispetto a due anni fa. Il quadro della compravendita, invece, presenta uno scenario diverso. Seppur registrando aumenti. A maggio per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.524 euro al metro quadro, con un aumento del 4,10% rispetto ad un anno fa (1.464 euro). Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel febbraio soccorso, con un valore di 1.541 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato luglio 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.420 euro al metro quadro.

C. B.