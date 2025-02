"La Gioconda lascia il Louvre? Averla in Italia sarebbe un’occasione"

Se si parla di Gioconda, Monna Lisa, o in genere di Leonardo, non si può non far riferimento al suo paese natale: Vinci. Se non altro per questioni (anche) di marketing e movimento di migliaia di turisti. Ecco perché dal colle di Vinci il Comune ha seguito con una certa attenzione ciò che sta accadendo a Parigi: la celeberrima Gioconda andrebbe trasferita dal Louvre. Lo ha detto nei giorni scorsi la presidente del museo parigino, Laurence Des Cars, parlando di "degrado e avarie" del museo: sarebbero necessari interventi di ristrutturazione e con essi una nuova disposizione delle opere. Apriti cielo. Ora, sempre se si parla di Leonardo, oltre che di Vinci, bisogna far riferimento a Firenze e a Milano. In Lombardia antenne subito al massimo dei giri: la Regione si è candidata a ospitare l’enigmatico volto della Monna Lisa. Enigmatico ma capace di far cadere su di sé gli occhi di milioni di turisti. Lo ha fatto sapere l’assessora regionale alla cultura Francesca Caruso.

No, Vinci non ha a oggi la capacità tecnico-numerica (sicurezza, assalto turistico) di ospitare la Gioconda però l’approdo in Italia del dipinto farebbe scattare in automatico ancorché indirettamente l’incoming di turisti anche nella patria leonardiana. Ne è convinto il sindaco Daniele Vanni che ha letto le dichiarazioni di Francesca Caruso. Insomma: Vinci dalla presenza della Gioconda in Italia trarrebbe dei vantaggi. Contattato in proposito, l’ha detto il sindaco Vanni: "Ho letto le dichiarazioni dell’assessora alla cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso. Il ritorno temporaneo dell’opera in Italia sarebbe una grande opportunità per il nostro Paese e permetterebbe di rafforzare il legame culturale tra l’Italia e la Francia. Come città di Vinci da molti anni siamo legati ad Amboise e alla Francia nel nome di Leonardo". Se uno visitasse la Gioconda a Milano, perché non spostarsi un po più a sud e andare nella terra del Genio? E magari andare anche al Museo Stibbert di Firenze, dove c’è una copia – molto bella e restaurata di recente – della Gioconda? Possibilità aperte. E in ogni caso Vinci se parliamo di Leonardo ‘reclama’ giustamente sempre la propria vetrina.

Andrea Ciappi