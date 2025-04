“La braciata“. A Serravalle food e spettacoli

Un fine settimana ‘gustoso’ e divertente con intrattenimenti musicali per famiglie, ragazzi e naturalmente… anche per i più piccoli. Lo organizza l’associazione Jump Live in collaborazione con Food Festival e la cooperativa sociale SintesiMinerva: da giovedì prossimo 1 a domenica 4 maggio tutti a Serravalle per “La Braciata“. Il parco ospiterà uno spazio dedicato alle grigliate miste e allo street food, corredato da mascotte, magia, teatro, folklore e dj set in consolle. L’iniziativa - patrocinata dal Comune di Empoli - è una bella occasione per trascorrere all’aria aperta questi giorni di primavera. L’ingresso è libero e si potrà pranzare, fare merenda e cenare. Poi gli spettacoli, come quello di magia offerto da Tommago il primo maggio. All’imbrunire, un live show coinvolgente che farà ballare e cantare proprio tutti: c’è “La Bandaccia“ di Castelfiorentino, una band itinerante che ha fatto del folklore la sua passione. Dopo carretti, tamburi, sassofoni e divertimento, venerdì 2 maggio per i più piccoli sarà organizzato uno spettacolo di burattini e figure. Risate a crepapelle assicurate al calar della sera.

Non c’è nulla di meglio di una grigliata in compagnia con attività che possano intrattenere i bambini ed allietare gli adulti. E allora “La Braciata“ va avanti anche sabato 3 maggio, con un altro momento dedicato ai più piccini. Arrivano al parco le mascotte più amate di sempre: da Topolino e Minnie ai personaggi di Frozen, ma anche Peppa Pig e tante altre sorprese che animeranno Serravalle per poi lasciare spazio, la sera, al dj set di David Togni. Domenica 4, infine, la chiusura della manifestazione sarà affidata al live show dei “Little Italy acoustic souned“, musica italiana e internazionale dagli anni Sessanta ad oggi. Insomma, dalle 12 del primo maggio a Serravalle, quattro giorni di buon cibo e svago per tutti i gusti. Per informazioni sulla kermesse è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonare ai numeri 331 9749060 e 334 8092835.