Si schianta con l’auto contro un albero, muore a 32 anni

Empoli, 3 maggio 2023 – Un altro tragico incidente stradale nel territorio dell’Empolese Valdelsa. È avvenuto a Vinci, in via Pietra Marina, dove stamani è stata ritrovata un’auto finita in una scarpata in seguito a uno schianto contro un albero. Niente da fare per il conducente, un uomo di 32 anni residente a Fucecchio che è morto sul colpo. Da chiarire la dinamica dell’incidente. I carabinieri stanno valutando ogni ipotesi: dal colpo di sonno a un malore.

La Fiat 500 gialla che stava guidando il 32enne è andata completamente in frantumi in seguito all’impatto. Il recupero del mezzo è avvenuto intorno alle 07:30 di oggi, mercoledì 3 maggio. Intervenuti sul posto per la messa in sicurezza anche i vigili del fuoco del distaccamento di Terrafino.