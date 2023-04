Morta nell’incidente, i funerali di Silvia Verdiani: il dolore di una città

Gambassi Terme (Firenze), 28 aprile 2023 – Biglietti, palloncini e un dolore immenso, il dolore di un’intera città che si stringe alla famiglia. Si sono svolti nella mattina di venerdì 28 aprile i funerali di Silvia Verdiani, 24 anni, la giovane morta nell’incidente frontale tra la sua auto e un tir sulla 429 al confine tra l’Empolese Valdelsa e la provincia di Pisa. La tragedia è accaduta lo scorso martedì 18 aprile.

Una giovane che aveva tutta una vita davanti e i cui sogni sono stati spezzati in un tremendo scontro. Per la giovane ogni tentativo di rianimazione è stato vano. I funerali si sono svolti alla Pieve di Gambassi Terme. A sostenere la famiglia in un momento di dolore immenso anche il sindaco Paolo Campinoti con la fascia tricolore.

Momenti di grande commozione. I pensieri dei parenti e degli amici di Silvia sono stati affidati a biglietti e palloncini che erano stati preparati fuori dalla pieve. Intanto proseguono le indagini per appurare la dinamica dell’incidente. Il camionista, come atto dovuto, è stato indagato per omicidio stradale. L’inchiesta aperta dalla procura servirà a capire cosa è accaduto.