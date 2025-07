Empoli, venduti gli immobili dell’eredità Nuti: 450mila euro per il nuovo gattile

Empoli, 21 luglio 2025 – Circa 450mila euro. Tanto incasserà il Comune di Empoli dalla vendita di alcuni lotti di immobili e terreni di proprietà aggiudicati in via provvisoria alla cooperativa Colori. Tra questi, quelli dell'eredita 'de cuius' legati alla costruzione di un nuovo gattile. Lo hanno annunciato con una diretta Facebook il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e l'assessore alla Tutela degli animali, Laura Mannucci.

Complessa la procedura che ha portato all’aggiudicazione dei tre immobili, situati a Fucecchio, Viareggio e Marcignana, nel comune di Empoli. Il primo avviso di vendita, che risale al marzo e aprile 2024, e che proponeva i tre immobili separati, è andato deserto. Quindi, è stato deciso per il lotto unico, con una riduzione del valore iniziale. L’aggiudicazione provvisoria alla cooperativa Colori è avvenuta al prezzo di 450mila euro. Ora il Comune verificherà le dichiarazioni rese per poi provvedere all'aggiudicazione definitiva.

A lasciare l’eredità al Comune di Empoli è stata la signora Rina Nuti, deceduta nel 2016, a 84 anni. Nel testamento erano presenti delle clausole con cui si legava il lascito di un milione di euro (tra immobili e risparmi) alla costruzione di un gattile.

«Avevamo detto che con la vendita dei beni immobili avremmo potuto ottemperare alle richieste riportate nell'eredità di cui siamo stati beneficiari e così è stato. A bilancio erano già presenti 200mila euro in liquidità dell'eredità vincolati per il nuovo gattile, con l'arrivo di questi fondi porteremo a termine le volontà. Abbiamo già lavorato con gli uffici a un progetto per il nuovo gattile, che non può rimanere. nell'area di Carraia dopo che è stata colpita dall'alluvione, e che potrà avere un luogo sicuro e rinnovato», ha dichiarato il sindaco di Empoli Mantellassi. «Entro l’anno sarà terminata la procedura finale di alienazione. Nel 2026 verrà definito il nuovo spazio e sarà adeguato il progetto in relazione al nuovo spazio. La gara per i lavori si terranno nello stesso anno».

«Ad un anno di distanza dal nostro insediamento – ha commentato l’assessora alla Tutela degli animali Mannucci – portiamo a casa un bilancio positivo, un risultato da tempo aspettato. Chiediamo ancora un po' di pazienza per le pratiche burocratiche e amministrative ma la strada è tracciata. Abbiamo a cuore la colonia felina di Empoli, che risponde alle esigenze anche di tanti altri comuni. Siamo in contatto costante con i volontari di Aristogatti per tenerli aggiornati sui passi avanti, definire i nuovi spazi e dare gli accorgimenti puntuali. Più volte ci siamo incontrati per portare avanti insieme questo percorso. Per questa giunta è una priorità fare il gattile. Sarà nostra cura in seguito programmare anche interventi di manutenzione straordinaria sul canile».