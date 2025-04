Il sondaggio nelle classi esprime le idee degli alunni

Abbiamo proposto un sondaggio alle classi per sapere con quali mezzi di trasporto i ragazzi arrivano alla scuola Vanghetti. Il traffico che vediamo all’ora di ingresso e di uscita fa supporre che la maggior parte siano accompagnati in macchina, ma ne vediamo anche molti che aspettano l’autobus di linea alla fermata. Dalle risposte è emerso che solo il 16,81 % utilizza l’autobus, mentre gli alunni che arrivano in macchina sono il 54,16%, in bici il 5,4% e a piedi il 25,63%.

Chi prende l’autobus riferisce che è un mezzo comodo e funzionale, anche perché la fermata si trova vicino a casa e a scuola. Inoltre permette a molti ragazzi di essere indipendenti dai genitori che sono impegnati nel lavoro. Alcuni studenti lamentano che l’autobus di linea è troppo affollato, arriva in ritardo e non è pulito, altri sostengono che non sia un mezzo sicuro perché frequentato da persone pericolose. Non tutti sanno, invece, che a bordo ci sono sistemi di sicurezza all’avanguardia.

Pensiamo che le risposte dei nostri compagni siano molto importanti perché ci fanno capire quali sono le loro esigenze. Abbiamo notato che in pochi hanno risposto che l’uso dell’autobus possa contribuire a inquinare di meno, quindi sarebbe utile rendere più attenti ragazzi e famiglie verso questo problema. Se fosse più diffusa la sensibilità verso il rispetto dell’ambiente molti più ragazzi potrebbero usarlo anche se gli adulti sono disponibili con le auto.