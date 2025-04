Il “Primo volo“. Festa speciale per Leonardo

Buon compleanno, Genio. Torna domani nel borgo vinciano uno dei momenti più attesi dell’anno, iniziativa che richiama turisti, curiosi e, ovviamente, appassionati di Leonardo. Una kermesse che raccoglie arte, spettacoli, cultura e street art in più di trenta eventi sotto il segno inconfondibile di Da Vinci. La storia racconta che il noto artista e scienziato fosse nato nella casa di famiglia ad Anchiano il 15 aprile 1452 e che nel 1952, per festeggiare il quinto centenario dalla sua nascita, Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi avessero preso parte alla prima grande rievocazione storica dedicata al Genio in una manifestazione che coinvolse tutta la città. Da quella data, poi, il Giorno di Leonardo non è più stato festeggiato fino al 1959. Fil rouge della manifestazione - giunta oggi alla nona edizione e promossa da Pro Loco Vinci con il patrocinio del Comune - sarà “Il Primo Volo“ come grande metafora sia della vita in generale, che nello specifico della vita del Genio. Ha fatto spiccare il volo a tante idee e tante altre ne ha regalate ai posteri, Leonardo.

Per festeggiarne il compleanno, seppure con dodici giorni di ritardo dalla vera data, non mancheranno il tradizionale lancio della corona, il suono del campano, il corteo storico e il taglio della torta. Spazio anche a tante novità, come l’esposizione di aeromobili e deltaplani a cura di Heli Center e Tuscany Flight. Gli artisti di “Primera“ porteranno in scena lo spettacolo teatrale “Tre ricordi di Leonardo“, un’esperienza immersiva. E sarà possibile assistere a un panel divulgativo al Teatro di Vinci (new entry tra le location toccate dalla manifestazione). Protagonisti il giornalista e conduttore esperto in spazio e tecnologia, volto noto di Sky TG24, Emilio Cozzi, accanto all’influencer e divulgatrice d’arte Benedetta Colombo e a Sara Taglialagamba, storica e studiosa dell’ingegneria leonardesca. I tre ospiti racconteranno i loro primi voli e come le loro ispirazioni li abbiano portati a fare grandi scoperte. Esattamente come fece il nostro Leonardo.