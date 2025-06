Il nuovo stadio Castellani. La Conferenza dei servizi ha prolungato i lavori

Procede il lavoro della Conferenza dei servizi preliminare dedicata alla proposta di project financing che la società dell’Empoli Calcio ha presentato in relazione alla realizzazione del nuovo stadio Carlo Castellani. Come si ricorderà, il percorso era stato a suo tempo illustrato con una serie di scadenze che andavano dal 21 aprile, date entro la quale le amministrazioni in indirizzo potevano richiedere integrazioni o chiarimenti, al 12 giugno scorso, termine per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini per l’esame contestuale degli interessi e per il superamento di eventuali dissensi.

Ecco, il Comune di Empoli ha comunicato il proseguimento dei lavori della Conferenza dei Servizi preliminare per lo stadio ‘Carlo Castellani’. "In seno ai lavori della Conferenza stessa, infatti, e in seguito agli esami – fanno sapere dall’amministrazione comunale – sono emerse da parte degli enti le richieste di ulteriori approfondimenti e documentazione. Questo ha portato, come previsto dalla convocazione della Conferenza dei Servizi, alla sospensione della stessa “per dare tempo al soggetto proponente di produrre tale documentazione“. La Conferenza ha ripreso i suoi lavori, fissando la scadenza al 10 luglio. L’eventuale riunione sincrona si terrà, infine, il 16 luglio".