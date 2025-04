Stadio, passaggio cruciale. Conferenza dei servizi al via

EMPOLIEntra nel vivo il percorso che dovrà portare al restyling dello stadio Carlo Castellani di Empoli. A quasi nove mesi dalla presentazione della proposta di project financing e dopo il percorso partecipativo voluto dall’amministrazione comunale per raccogliere dubbi e proposte da parte della cittadinanza, adesso è stata indetta la Conferenza dei servizi preliminare. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco di Empoli Alessio Mantellassi con una diretta facebook ieri sera sul proprio profilo social. Ricordiamo che al termine di questa procedura arriverà la decisione da parte dell’amministrazione comunale sulla pubblica utilità dell’intervento di ristrutturazione dello stadio cittadino. In caso affermativo, si potrà procedere alla Conferenza dei servizi decisoria che una volta chiusa porterà all’avvio dei lavori. Al tavolo della Conferenza dei servizi preliminare si siederanno i vari enti interessati, dal Comune al club del presidente Corsi, fino ad Arpat, Genio Civile, Regione Toscana, Questura, Prefettura, Azienda Usl Toscana Centro, Coni, Figc ed altri ancora, i quali si dovranno confrontare su tutti gli aspetti di dettaglio, per arrivare a una sintesi.

Entro il 21 aprile 2025 le amministrazioni in indirizzo potranno richiedere integrazioni o chiarimenti, con quelle coinvolte che dovranno pronunciarsi entro il prossimo 13 maggio, mentre per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini ci sarà tempo per farlo fino al 23 maggio. Se servirà un esame contestuale degli interessi per il superamento di eventuali dissensi motivati, la riunione in modalità sincrona si terrà il 5 giugno. In ogni modo la conferenza dovrà chiudersi entro il 12 giugno. Durante il proprio annuncio il primo cittadino ha anche sottolineato come lo scorso 31 marzo l’Empoli Fc abbia presentato un’integrazione alla proposta di project avanzata a luglio 2024, tenendo conto delle richieste avanzate dalla stessa amministrazione comunale con la ‘deliberazione di indirizzo politico amministrativo’ dello scorso 15 gennaio, con la quale tra l’altro era stata nominata la dirigente dei Lavori pubblici e patrimonio, Roberta Scardigli, come responsabile del procedimento.

Tra queste richieste figuravano la riduzione dei 23 esercizi di vicinato previsti all’interno del nuovo impianto, da convertire magari in servizi al cittadino, nella destinazione dell’area del sussidiario a nuovo parco pubblico, nel fatto che l’Empoli Fc si facesse carico degli oneri finanziari per alcuni interventi per migliorare la viabilità, nonché per il riammodernamento del Pala Aramini con tanto di realizzazione di uno spazio all’aperto per il basket e la sistemazione del parcheggio del Parco di Serravalle. Ancora nel mantenere il mercato settimanale attorno allo stadio e nel pagamento da parte della società azzurra di un canone annuale, oltre che delle imposte, anche comunali, riguardanti le porzioni dello stadio a destinazione commerciale e direzionale.

Simone Cioni