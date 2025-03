Il nido comunale apre le porte. Iscrizioni e open day al via

Dal 1° al 30 aprile aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale “Maria Grazia/L’Aquilone” per l’anno educativo 2025/2026. L’iscrizione dovrà essere effettuata solo online sulla piattaforma SiMeal: https://montespertoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php. Il nido offre 65 posti totali, riservati a bambini dai 3 ai 36 mesi, distribuiti come segue: 36 posti con tempo corto (7.30 – 14, con mensa); 15 posti con tempo lungo (7.30 – 16.30, con mensa e sonno); 14 posti con tempo lungo prolungato (7.30 – 17.30, con mensa, sonno e merenda) di cui 8 riservati a bambini sotto i 12 mesi.

Le famiglie potranno visitare la struttura negli open day organizzati, su prenotazione, nei seguenti giorni: il 3 aprile dalle 17.45 alle 19, il 12 aprile dalle 10 alle 12 e il 23 aprile dalle 17.45 alle 19. Per prenotare una visita: [email protected].

"In questi anni abbiamo fatto passi importanti per rafforzare l’offerta educativa, ampliando i servizi. La realizzazione del polo dell’infanzia 0/6 e del polo dell’infanzia 0/11 vanno in questa direzione" ha detto l’assessora all’istruzione Daniela Di Lorenzo.