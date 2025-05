Un mese senza la piccola Greta: “Ci manchi ed è tutto più vuoto. Ma continui a vivere con noi”

Empoli, 15 maggio 2025 – Ancora forte il sentimento per Greta Costa e per la tragedia che ha sconvolto la comunità di Spicchio e di Vinci quando, precisamente un mese fa, l’undicenne perdeva la propria lunga e tenace lotta contro una terribile malattia. La città vuole dimostrare di non aver dimenticato, anzi, fa sentire oggi più che mai il suo sostegno alla famiglia della piccola attraverso manifestazioni di amore nel suo ricordo, con eventi come quello di domenica scorsa al parco di Serravalle che – a margine delle esibizioni del gruppo Vento Reggae e dei due artisti empolesi Sick Chapa e Dj Selmi – ha visto la raccolta fondi da devolvere alla famiglia superare i 2.200 euro. Un gesto che ha commosso anche gli stessi Costa.

Ne parla entusiasta Cosimo Caparrini, organizzatore del concerto nonché amico di famiglia dei Costa. “Sono molto contento dell’esito della serata, è venuta un sacco di gente, appositamente per ricordare Greta – ha detto –. Credo che il messaggio che volevamo trasmettere tramite la nostra musica, un messaggio di amore e libertà, sia arrivato a chi ci ascoltava, e sono contento che sia venuta anche la famiglia Costa. Da ora in poi, canteremo anche per la piccola Greta”.

I genitori, a un mese dall’accaduto, hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle due raccolte fondi destinate al Meyer e all’ospedale di Palermo, dove per un periodo Greta è stata in cura. Ci tengono inoltre “a ringraziare tutti i presenti all’evento di Serravalle”, dal quale hanno sentito “la vicinanza e il sostegno di tutta la comunità, amici e parenti”.

Non solo Serravalle: sono ancora tante le manifestazioni d’affetto dedicate alla memoria della piccola, alle quali ha preso parte anche l’Empoli Calcio, che non ha esitato a dedicare un pre-partita interamente alla memoria di Greta dove i giocatori hanno deposto un mazzo di fiori sotto la Maratona, dove prendono posto gli Ultras empolesi che a loro volta hanno espresso solidarietà con cori e striscioni. Fin da subito, quindi, la famiglia non è stata lasciata sola, ma circondata da tanto amore, e proprio per questo due amiche intime hanno voluto scrivere pubblicamente un piccolo ricordo, nel giorno di questa triste ricorrenza.

“È già passato un mese da quando non ci sei più – si legge nella lettera dedicata a Greta –. Sembra un’eternità. Ogni giorno sentiamo la tua mancanza: le risate, la tua voce, i giochi che amavamo fare insieme. Qui è tutto più vuoto senza di te. Ma continui a vivere attraverso noi, bella e luminosa come sempre. Ci hai insegnato a sorridere e ad apprezzare le persone con cui passiamo il nostro tempo. Hai riunito tutti in tante occasioni, allo stadio, alla giornata a Serravalle, ma soprattutto a casa tua. Continuiamo a far rumore come a te piaceva. Ci manchi piccola. Le Tue Lindi e Cri”.