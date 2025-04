Club azzurro e Use ricordano la piccola Greta

La partita odierna contro il Venezia al Castellani-Computer Gross Arena non sarà solo in nome di Giulio Drago, ma anche di Greta. I giocatori dell’Empoli Fc giocheranno infatti con il lutto al braccio non solo per la scomparsa dello storico portiere della prima Serie A, ma anche in memoria della piccola undicenne di Vinci che ci ha prematuramente lasciato martedì scorso. Inoltre, al termine del riscaldamento prima di tornare negli spogliatoi in vista dell’inizio del match, il capitano dell’Empoli Alberto Grassi depositerà una corona di fiori ai piedi della Maratona, cuore pulsante del tifo azzurro dove il fratello della piccola Greta non ha mai mancato una partita degli azzurri insieme agli amici ultrà e dove oggi sarà esposto uno striscione per ricordarla. Ma tutta la famiglia, compresa Greta, era tifosissima dell’Empoli.

Ieri in sede di presentazione della sfida col Venezia anche mister D’Aversa ci ha tenuto a mandare il proprio messaggio di cordoglio: "Da parte mia, dello staff, della squadra e di tutta la società vorrei esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Greta, la nostra piccola tifosa che ci ha lasciato prematuramente all’età di undici anni e alla famiglia di Giulio Drago. Era doveroso da parte nostra". Intanto venerdì sera anche l’Use Basket ha voluto partecipare al dolore della famiglia per la scomparsa di Greta. Prima della partita con Gazzada il pubblico del Pala Sammontana ha infatti esposto uno striscione e coach Valentino ha donato ad un amico della famiglia un mazzo di fiori da deporre sulla tomba della piccola a nome della società.