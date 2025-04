“Il tuo sorriso non verrà dimenticato”. Empoli, l’abbraccio del Castellani per la piccola Greta

Empoli, 20 aprile 2025 – “Il tuo sorriso non verrà dimenticato”. Un lungo messaggio, tanti applausi e un mazzo di fiori per ricordare la piccola Greta, la bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi a Vinci a causa di una brutta malattia. Prima della sfida contro il Venezia, i giocatori dell’Empoli hanno deposto un mazzo di fiori sotto la Maratona, cuore pulsante del tifo azzurro.

La piccola, seguendo l’esempio del fratello, era una grande tifosa dell’Empoli, così come il resto della famiglia. Anche la società, in settimana, l’aveva ricordata con un affettuoso post sui social. Una foto in primo piano con la maglia della squadra, una carezza per chi, come lei, è volato in cielo davvero troppo presto.