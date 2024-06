Fuoco e fumo nell’appartamento, task-force per salvare tre persone

Castelfiorentino (Firenze), 10 giugno 2024 – L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri: a Castelfiorentino c’è un appartamento in fiamme. Il bilancio poteva essere decisamente peggiore, considerando che l’abitazione si trova in un condominio composto da due piani fuori terra. Ma fortunatamente, il rogo è stato contenuto e la conta dei danni ha riguardato solo l’immobile e non le persone. Sono tutti fuori pericolo e non hanno riportato gravi conseguenze gli occupanti dell’appartamento, portati in salvo durante l’emergenza.

È successo tutto intorno alle 15.35 di ieri, caldo pomeriggio di elezioni, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze – distaccamento di Castelfiorentino – sono stati chiamati ad intervenire in piazza Salvo D’Acquisto, per un incendio divampato all’interno di un appartamento in condominio. Il rogo sarebbe partito dal primo piano ed è lì che i vigili del fuoco hanno avuto accesso per iniziare le prime operazioni di spegnimento. Un’operazione complessa che ha richiesto l’invio dell’autoscala dal distaccamento di Empoli e che ha reso necessaria l’evacuazione di alcune persone rimaste bloccate dai fumi della combustione. A intrappolare le persone tratte in salvo insieme ai loro animali, infatti, c’era il fumo che dal vano scale ha reso inaccessibile l’evacuazione. Tra i primi ad accorgersi dell’accaduto, seppur a debita distanza, i volontari di turno alla Vab (vigilanza antincendi boschivi Toscana) della sezione di Limite sull’Arno che grazie alla telecamera all’avanguardia per monitorare gli incendi a 360 gradi, installata due estati fa, hanno capito che qualcosa non andava segnalando il fatto.

La telecamera di avvistamento per l’antincendio, consente infatti un ampio monitoraggio su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Un occhio elettronico in più, a servizio dei colleghi delle altre squadre, qualora ne avessero bisogno. Sul luogo dell’incendio è stata inviata anche l’autobotte dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest. Una volta rientrata l’emergenza e domate le fiamme, sono cominciati i disagi per i residenti. L’appartamento infatti è stato reso non fruibile e per tre persone il Comune ha trovato una sistemazione provvisoria in attesa del ripristino degli ambienti. Le persone evacuate e costrette a lasciare la propria abitazione sono state controllate dal personale sanitario.

Y.C.