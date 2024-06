Appartamento in fiamme, i vigili del fuoco mettono in salvo gli abitanti e i loro animali

Castelfiorentino (Firenze),9 giugno 2024 – Incendio nell’appartamento in un condominio di via Salvo D’Acquisto a Castelfiorentino (Firenze). I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento, hanno evacuato le persone rimaste bloccate dai fumi della combustione che dal vano scale hanno reso inaccessibile il passaggio portando in salvo gli occupanti dell’appartamento e gli animali presenti all’interno. Al termine delle operazioni di spegnimento l'appartamento è stato dichiarato inagibile e per tre persone il Comune ha trovato una sistemazione provvisoria.