Fiorentina al Castellani, Barnini: "Pronti al confronto con i cittadini"

Brenda Barnini

Empoli, 27 marzo 2023 – La posizione sul tema è chiara, ma le voci sono sempre più insistenti e il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, riguardo all’ipotesi che la Fiorentina possa giocare al Castellani le sue partite nelle stagioni dal 2024 al 2026, vuole mettere in chiaro una cosa: "Chi continua a banalizzare la discussione e a farne solo un tema da stadio non conosce e non capisce i problemi della città", ha scritto ieri mattina sui social il primo cittadino, chiarendo che si è ancora in una fase preliminare della questione: "Al momento non c’è aperto nessun tavolo istituzionale per discuterne seriamente – spiega Barnini – laddove ci fosse coinvolgerò i cittadini, le associazioni, il tessuto commerciale e ovviamente l’Empoli Fc per valutare ogni aspetto e fare l’interesse della nostra città".

E se a livello locale anche la destra sembra orientata al "no", Empoli in Azione esprime invece un parere diverso. "Riteniamo che un no a prescindere sia deleterio per l’immagine e il successo di Empoli", dicono dal partito di Calenda. Empoli in Azione, oltre a chiedere un parere ai cittadini invita a "confermare la possibilità di concedere la struttura per le gare di coppa o per singoli eventi". Insomma, una quota delle intere partite, come "segnale positivo per il mondo del calcio che proietterebbe un’immagine positiva di Empoli, come città e come società sportiva".