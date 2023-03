La sindaca fa muro Empoli si allontana

di Valentina Conte

Nessuno ha cercato Brenda Barnini. Nessuno ha chiesto al sindaco se la città di Empoli è disponibile ad accogliere le partite che la Fiorentina dovrà giocare per due anni lontano dallo stadio Franchi, sottoposto ad un ampio restyling per volere di Nardella. Da queste parti nessuno ritiene che "Franchi inagibile, andiamo a Empoli" sia un sillogismo, una logica conseguenza, un qualcosa di gradito. Non bastano quei trenta chilometri di superstrada, talvolta percorsi in motorino da un’ondata di tifosi viola, a giustificare l’ospitalità. A Empoli, in pochi sorridono all’idea di ospitare per due anni la Fiorentina. E non è questione di rivalità calcistica, anche se, diciamocelo, a qualcuno il timore che "da Firenze vengano pensando di farla da padroni" è venuto. L’ipotesi che tutte le domeniche la città sia blindata per una partita di pallone è vista come fumo negli occhi. Le dimensioni della città sono da bomboniera, le abitudini di vita sono di alta qualità e no, migliaia di tifosi, strade bloccate, divieti di sosta, forze dell’ordine ovunque, il timore che possano accadere incidenti proprio non piacciono. Solamente i commercianti seguono la vicenda con attenzione, perché migliaia di persone in arrivo in città un paio di volte al mese non le hanno mai viste. Ma tant’è. I conti sono stati fatti senza l’oste, dove "l’oste" è l’amministrazione comunale che spera di non doversi sedere mai intorno a un tavolo con il Comune di Firenze. La lista delle esigenze empolesi sarebbe davvero lunga: garanzie di ogni genere sulla sicurezza, sulla viabilità, sull’ordine pubblico, sugli uomini delle forze dell’ordine da impiegare, su percorsi obbligati e chi più ne ha più ne metta. L’operazione che a Empoli (quasi) nessuno vuole non può essere a costo zero. Barnini da giorni va ripetendo che i problemi di ordine pubblico da affrontare sarebbero enormi e che non possono ricadere sui cittadini. "Nessuno mi ha cercata" ripete Barnini. E in cuor suo spera che nessuno lo faccia.