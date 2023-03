"Viola a Empoli? Si dia ascolto ai residenti"

Se ne parla da tempo e la questione è tornata di attualità negli ultimi giorni con la discussione che si fa strada anche nel mondo della politica. A intervenire sull’ipotesi del trasferimento della Fiorentina al Castellani di Empoli per i prossimi campionati dal 2024 al 2026 è anche Andrea Picchielli, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Empoli che insiste sulla necessità di chiedere anche ai cittadini della zona stadio di esprimere un parere. "E’ un’opportunità, non ci sono solo risvolti economici ma anche sul traffico – dice Picchielli –. Per Empoli organizzare ogni settimana una partita non è semplice. Farei tutte queste analisi e farei esprimere anche gli abitanti di Empoli, di tempo ce n’è fino a metà 2024". E ancora: "Sono d’accordo con Giani affinché la Fiorentina giochi in Toscana, ma c’è tempo per far esprimere i cittadini in zona stadio – ha detto Picchielli – Fondamentale anche parlarne in consiglio comunale".