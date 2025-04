Verso la festa della Liberazione, omaggi e momenti di riflessione

Empoli, 24 aprile 2025 – Un giorno di festa, una data da celebrare con impegno ma senza retorica. Un momento per omaggiare chi sacrificò la propria vita per la libertà degli altri. Tutto l’Empolese Valdelsa ricorda. Il 25 aprile del 1945 si chiudeva un lungo periodo doloroso: la dittatura fascista, la guerra, l’occupazione nazista, le stragi, gli eccidi, i bombardamenti. Da quella data, ci si avviò verso la conquista di una repubblica parlamentare. Una giornata di riflessione per la ritrovata libertà e democrazia che a Empoli si aprirà nella Collegiata di Sant’Andrea con la Santa Messa alle 9 a suffragio dei caduti. Alle 9.45, partirà il corteo per le vie cittadine fino a raggiungere piazza XXIV Luglio, dove verrà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti. Alle 11 ci si sposta a Santa Maria, in piazza del Convento, con la deposizione al monumento ai partigiani Rina Chiarini e Remo Scappini. Ultima tappa alle 12 a Fontanella; dal parcheggio della Casa del Popolo, ci si dirigerà al cippo commemorativo lungo via Senese Romana. Ai Circoli Arci di Santa Maria e Monterappoli torneranno i pranzi antifascisti. Dalle 12 e per tutto il pomeriggio, immancabile l’appuntamento con “Serravalle Resistente” , la tradizionale merenda e la musica degli “Arcambold...& friends!”.

Castelfiorentino celebra l’80° anniversario della Liberazione con un programma condiviso con le associazioni che fanno parte del “Tavolo Memoria”. Si comincia già oggi con il laboratorio di preparazione della “pastasciutta antifascista” (che sarà consumata domani) e lo spettacolo teatrale “Radici” a cura di Gatteatro nella “Stanza Rossa” di via IV Novembre alle 18,30 e in replica alle 21,15. Per chi vorrà stare in natura, domani c’è anche il “trekking resistente” del gruppo Geco. Alle 10 si potrà prendere parte alla scopertura della targa in memoria della Resistenza in piazza Gramsci, cui seguirà al Ridotto la proiezione di un video sul tema e la consegna della pergamena ai familiari dei volontari. In Corso Matteotti alle 11.30 nello “Spazio eventi” sarà inaugurata una mostra con foto e documenti inediti mentre alle 12.30, il Circolo “Puppino” propone il pranzo partigiano seguito alle 15 dal giro automobilistico per la deposizione delle corone di alloro a cippi e monumenti. A chiudere, il corteo a piedi per le vie del centro ed il concerto della Filarmonica Verdi.

Cerimonie pubbliche e consiglio comunale aperto dedicato alla ricorrenza (fissato per le 18 di oggi) animeranno il calendario di Montespertoli con due giorni di iniziative e momenti solenni. All’incontro pubblico interverranno Valeria Galimi, dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana e Corinna Romagnoli, rappresentante dell’ Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti e Volontari della Libertà. Domani alle 8.45 deposizione delle corone d’alloro ai monumenti di Poppiano, Fezzana, Montagnana e Castiglioni. Alle 10.30, Messa al cimitero del capoluogo per poi andare in piazza del Popolo per gli interventi delle autorità accompagnati dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Dalle 15 e per tutto il pomeriggio la Rete Antifascista di Montespertoli, sempre in piazza del Popolo, organizza giochi per bambini, stand, musica, cena con pastasciutta partigiana e alle 21.30 ancora un concerto. Inizierà alle 9.30 alla Chiesa del SS. Crocifisso (chiesina della misericordia) la Messa a Gambassi Terme, seguita dall’omaggio ai caduti al palazzo comunale e al cippo di S. Vettore. Anche a Fucecchio sarà apposta una corona in piazza XX Settembre alle 10.30. La mattinata si concluderà con la presentazione del libro di Graziano Bellini “Due libertà” e gli interventi dei rappresentanti del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, di Anpi Fucecchio, Spi-Cgil e Fucecchio è libera.