“Essere Ragazza“, musica per riflettere

MONTESPERTOLICosa significa nascere donna? Quali aspettative e idee giocano un ruolo nell’educazione e nell’ambiente sociale? E cosa significa crescere con queste norme e idee? Queste le domande elaborate artisticamente dalle cinque opere di altrettante compositrici con background culturali e sociali differenti, tra cui due prime assolute, che daranno vita al terzo e penultimo concerto della rassegna "Popoli Uniti e-Venti di Musica", promosso dall’associazione Prima Materia presso la propria sede di Poppiano a San Quirico di Montespertoli. "Essere Ragazza" è il titolo del concerto che oggi alle 21 vedrà salire sul palco il Lizard Ensemble di Linz, Austria, impegnato nella promozione e diffusione della musica contemporanea nel rispetto dei pari diritti e dell’uguaglianza tra persone. Una musica che interroga, provoca e racconta esperienze di identità, crescita e trasformazione. Ad aprire e chiudere il programma le due prime assolute di Tania Rubio, "In a very distant place from the Anthropocene" e Maria Pérez Diez, "About reducing someone to a number on the scale of beauty". Nel mezzo le esecuzioni di "Noise-induced hearing loss" di Helga Arias Parra (nella foto), "Verwobene Linien – gesponnene Fäden" di Katharina Roth e "Impos2" di Manuela Kerer. L’ingresso a offerta libera (tessera eventi a 10 euro).