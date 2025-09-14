Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Empoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fiorentina NapoliElezioni ToscanaMeteo ToscanaFunghiIncidente ArezzoTentata violenza sessuale
Acquista il giornale
Cronaca“Essere Ragazza“, musica per riflettere
14 set 2025
SIMONE CIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Empoli
  3. Cronaca
  4. “Essere Ragazza“, musica per riflettere

“Essere Ragazza“, musica per riflettere

MONTESPERTOLI Cosa significa nascere donna? Quali aspettative e idee giocano un ruolo nell’educazione e nell’ambiente sociale? E cosa significa crescere con...

MONTESPERTOLI Cosa significa nascere donna? Quali aspettative e idee giocano un ruolo nell’educazione e nell’ambiente sociale? E cosa significa crescere con...

MONTESPERTOLI Cosa significa nascere donna? Quali aspettative e idee giocano un ruolo nell’educazione e nell’ambiente sociale? E cosa significa crescere con...

Per approfondire:

MONTESPERTOLICosa significa nascere donna? Quali aspettative e idee giocano un ruolo nell’educazione e nell’ambiente sociale? E cosa significa crescere con queste norme e idee? Queste le domande elaborate artisticamente dalle cinque opere di altrettante compositrici con background culturali e sociali differenti, tra cui due prime assolute, che daranno vita al terzo e penultimo concerto della rassegna "Popoli Uniti e-Venti di Musica", promosso dall’associazione Prima Materia presso la propria sede di Poppiano a San Quirico di Montespertoli. "Essere Ragazza" è il titolo del concerto che oggi alle 21 vedrà salire sul palco il Lizard Ensemble di Linz, Austria, impegnato nella promozione e diffusione della musica contemporanea nel rispetto dei pari diritti e dell’uguaglianza tra persone. Una musica che interroga, provoca e racconta esperienze di identità, crescita e trasformazione. Ad aprire e chiudere il programma le due prime assolute di Tania Rubio, "In a very distant place from the Anthropocene" e Maria Pérez Diez, "About reducing someone to a number on the scale of beauty". Nel mezzo le esecuzioni di "Noise-induced hearing loss" di Helga Arias Parra (nella foto), "Verwobene Linien – gesponnene Fäden" di Katharina Roth e "Impos2" di Manuela Kerer. L’ingresso a offerta libera (tessera eventi a 10 euro).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Concerti