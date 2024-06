Empoli, tra volti nuovi e vecchie conoscenze. Ecco chi entra in consiglio comunale

Empoli, 25 giugno 2024 - Il medico, il decano dei tifosi, l’ex assessore e la maturanda tra i banchi della maggioranza. L’attivista ’no keu’ insieme agli ex candidati sindaci sugli scranni della minoranza. Con la vittoria al ballottaggio di Alessio Mantelassi con il 59,67 per cento di voti contro il 40,33 dello sfidante Leonardo Masi, si ridisegna la geografia del consiglio comunale con tanti volti nuovi all’interno dell’organo collegiale, insieme a qualche ’veterano’ della politica locale. Al netto di rinunce dei diretti interessati, chiamate dal sindaco per ricoprire la carica di assessore, o altre eventuali variabili, tra le new entry in consiglio, in quota maggioritaria, spicca il nome di Iacopo Periti, medico di famiglia, che ha sostenuto Mantellassi con la lista Una storia empolese. Il dottore entra in consiglio forte delle 170 preferenze ricevuto al primo turno. Con Periti, il più votato della lista, vestiranno il ruolo di consigliere anche Daniele Giannoni (106 preferenze), Cristina Marconi (104) e Serena Gasparri (81) . La lista Pd, la più votata, potrà esprimere nove consiglieri, tra cui la più giovane della Toscana: si tratta di Sofia Sostegni, 19 anni, che ha affrontato la campagna elettorale insieme alle maturità scientifica, incassando 180 preferenze. Tra le novità in quota Pd ci sono anche Gianni Bagnoli (351), Raffaele Donati (223) e Marco Del Turco (281). Si faranno invece altri cinque anni in consiglio Sara Fluvi (366), Laura Mannucci (306), Viola Rovai (228), Roberto Iallorenzi (176) e Athos Bagnoli (151). La lista Alleanza Verdi Sinistra sarà rappresentata da Maria Grazia Pasqualetti (59), mentre per Questa è Empoli entra l’ex assessore alle manutenzioni dell’ultima a giunta Barnini, Adolfo Bellucci.

All’opposizione si ritrovano vecchie conoscenze. Insieme allo sconfitto Leonardo Masi per la lista Buongiorno Empoli arriva Sabrina Ciolli (190). Il nome più votato del Movimento 5 Stelle è quello di Jacopo Maccari (35) che entra in consiglio; mentre il rappresentante della lista Siamo Empoli è Dario Mandriani, in prima linea nella battaglia sul pericoloso Keu occultato lungo la nuova 429. Le forze di centrodestra si dovranno accontentare di cinque seggi. Con Simone Campinoti che ’peserà’ politicamente più di Poggianti con tre consiglieri a fronte di due dell’esponente di Centro destra per Empoli. Campinoti insieme a Cosimo Carriero (122) sono le new entry in quota Fratelli d’Italia. Mentre Claudia Ghezzi (79) è la portabandiera di Empoli del Fare. L’altro ex candidato sindaco Andrea Poggianti sarà spalleggiato dal riconfermato Gabriele Chiavacci (131). Non trova posto in consiglio alcun sostenitore di Maria Grazia Maestrelli, ma restano fuori anche i candidati di La mia Empoli (lista civica per Poggianti), della Lega, di Forza Italia e di Azione Empoli sul Serio.