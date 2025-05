Scardigli guida il Gruppo fotografico

Cambio al vertice del Gruppo fotografico Limite: Simone Scardigli (nela foto) è il nuovo presidente. Dopo otto anni, Enzo Sanchini lascia il timone dell’associazione. A succedergli è Scardigli, già vicepresidente e membro attivo da sette anni. Il passaggio di consegne segna l’inizio di una nuova fase per uno dei collettivi fotografici più vivaci della Valdelsa. "È tempo che il Gruppo si rinnovi – ha dichiarato Sanchini – e che affluiscano nuove energie in grado di portare avanti i tanti progetti che abbiamo in serbo per i prossimi anni".

Entrato a far parte del Gruppo nel 2008, Sanchini è stato eletto presidente nel 2017. Durante il suo mandato, il sodalizio ha conosciuto una crescita costante: da 16 soci iniziali si è arrivati agli attuali 59 iscritti, grazie anche all’energia del presidente uscente, che continuerà comunque a far parte del direttivo. Scardigli, 49 anni, è ’figlio d’arte’: suo padre fu tra i soci fondatori del Gruppo. La sua passione per la fotografia è esplosa nel 2018, dopo aver frequentato un corso base. Da allora non ha più smesso di scattare, alternando digitale e pellicola, in un perfetto equilibrio tra passato e futuro.

Fondato nel 1982, il Gruppo Fotografico di Limite sull’Arno è oggi una delle realtà più dinamiche del territorio. Con il nuovo mandato targato Scardigli, l’associazione punta a rafforzare il proprio ruolo nella comunità, mantenendo vivo lo spirito di condivisione e passione che da sempre ne costituisce l’anima.