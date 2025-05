Colpita da grave reazione allergica. Salvata da farmaciste e volontari: "Forse si è trattato di un insetto"

"Mi hanno salvata". Maria Chiara Scozzari è un persona che da sempre soffre di allergie. Ai graminacei, al polline. Ma mai, ci racconta, nella sua vita, ha avuto episodi gravi. Delle allergie ha timore, certo. "Mio padre è morto per shock anafilattico". Ma cos’è successo a questa signora di Fucecchio, madre di due figlie? La mattina, mentre si trovava in casa, ha avvertito eruzioni sul collo, sulle braccia, ha iniziato a non sentirsi bene: bruciore, calore, prurito. "Non era il solito attacco allergico con il quale sono abituata a convivere da sempre – racconta –. Tutto questo è successo venerdì della scorsa settimana, attorno alle 12". La preoccupazione sale. La paura ancora di più.

Da qui la decisione di rivolgersi alla propria farmacia di fiducia, Andare, là, velocemente. Si tratta dalla Farmacia Ciardini di Fucecchio della dottoressa Giulia Panzani. "Qui hanno capito subito il problema – racconta la signora –. Si sono preoccupati di me con grandissima professionalità. Intanto la gola iniziava a gonfiare, la lingua anche. Mi hanno fatto stendere, hanno cercato di farmi rilassare e mi hanno somministrato il cortisone. Ma, davanti alla complessità del quadro che si stava delineando, hanno chiamato subito il 112. I soccorsi sono arrivati tempestivi, con medico e ambulanza: mi è stata somministrata adrenalina e poi mi hanno portato immediatamente al pronto soccorso". "Ora dovrò fare ulteriori accertamenti per capire bene cosa possa essere accaduto – aggiunge – Ci può essere il sospetto che la reazione allergica sia stata scatenata da un insetto. Intanto ora ho con me l’adrenalina se mai dovesse accadere di nuovo". L’esperienza per la signora è stata spaventosa. Per l’aiuto che ha ricevuto ha scritto anche un post sui social. "Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine alla Farmacia Ciardini, alle mie custodi per la loro tempestività e la disponibilità dimostrata in un momento così spaventoso. Grazie di cuore per il vostro aiuto e per esserci sempre".

"E vorrei fare un ringraziamento immenso alla Pubblica Assistenza Santa Croce sull’Arno - Staffoli - Ponte a Egola per l’intervento rapido, professionale: la vostra presenza mi ha rassicurato e, soprattutto, mi ha salvato. Non dimenticherò mai la vostra efficienza e la vostra umanità".

Carlo Baroni