Soldi e violenza. Il laboratorio con Rinaldi

La violenza economica è una forma di abuso che implica il controllo o la limitazione delle risorse finanziarie di una persona, ostacolandone l’autonomia economica. Molto spesso si accompagna ad altre forme di violenza. Ed è purtroppo un fenomeno sociale trasversale e radicato culturalmente. Per questa ragione l’amministrazione comunale di Montelupo ha deciso, in occasione della Giornata internazionale della donna, di focalizzare l’attenzione su questo aspetto.

Lo ha fatto invitando una voce autorevole in materia, Azzurra Rinaldi (nella foto), economista femminista, direttrice della School of Gender Economics al’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Co-Founder e Cfo Equonomics. L’appuntamento è per venerdì 16 maggio al Mmab, piazza Vittorio Veneto, 11. Alle 18 appuntamento con “Facciamo quadrare i conti”, laboratorio di educazione finanziaria con Azzurra Rinaldi, a numero chiuso e gratuito. Alle 21 la stessa presenterà il suo libro “Le signore non parlano di soldi”.

"Le politiche per le pari opportunità hanno senso nella misura in cui introducono un cambiamento, uno stimolo in grado di incidere sul gender gap. La parità è ancora lontana: secondo gli studi, saranno necessari 134 anni, circa cinque generazioni, per raggiungere una reale uguaglianza. Il recente resoconto di genere dell’Inps evidenzia che in Italia lavora il 52,5% delle donne, e tra queste il 64,4% ha un impiego part-time. Inoltre, il reddito medio giornaliero degli uomini resta superiore a quello delle donne", il commento dell’assessora alle Pari opportunità, Stefania Fontanelli.