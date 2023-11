Empoli, centinaia di studenti in strada per dire no alla violenza sulle donne

Empoli (Firenze), 29 novembre 2023 – Una manifestazione nata in maniera spontanea per dire “no alla violenza sulle donne” e chiedere l’introduzione dell’educazione sentimentale come materia scolastica. L’idea, partita con un volantino dai rappresentanti di istituto della scuola Fermi-Da Vinci di Empoli, ha raccolto in poche ore centinaia di adesioni e si è tradotta in un lungo corteo che ha sfilato per le vie della città.

Gli studenti sfilano a Empoli

Il lungo serpentone di studenti è partito intorno alle 9 dal polo scolastico di Empoli e si è diretta in piazza Farinata degli Uberti, dove ci sono stati gli interventi istituzionali della sindaca Barnini e di alcune rappresentanti del centro Lilith. Hanno parlato anche alcune studentesse per raccontare storie e testimonianze.

Gli studenti hanno voluto raccogliere il messaggio lanciato dalla sorella di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. E’ stato quindi un corteo rumoroso e pieno di slogan.